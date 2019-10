Orographie littorale

Dim. originale 3968*2976px

GPS 43.27°N, 5.36°E

Altitude GPS 53m

Avec le flux de SSE humide et doux, la convection orographique s'organise dès les premiers reliefs des Calanques ! Au large, le ciel est clair, et les sombres cumulus se forment sitôt la forte humidité contrainte de s'élever sur les reliefs côtiers, comme ici au dessus de la montagne de Marseilleveyre les crêtes prises dans les nuages au dessus de 350 mètres environ. Le littoral marseillais épargné, les pluies se produisent uniquement dans l'intérieur des terres grâce à des altitudes plus élevées et une condensation plus forte.



Le vent marin apporte une très grande stabilité de la masse d'air. Cette nuit fut ainsi la 72ème nuit tropicale de l'année sur la station de Marseille-Corniche, d'où est prise cette photo en direction du Sud. Tn 20.3°C, Tx 21.3°C soit un petit degré d'amplitude, et humidité relative entre 86 et 90%!

Sur la plage voisine du Prophète, des baigneurs profitent d'une Méditerranée encore à 20 degrés.