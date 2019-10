Appareil Canon

Gros foehn sur la région grenobloise.

Forte rafales en plaine cet après-midi et une pointe à 229km/h à la croix de Chamrousse (source Météo Chamrousse).

La contrepartie c'est qu'il fait exceptionnellement doux : on a dépassé les 28°C en plaine.



Les belles trouées sur Belledonne au milieu des nuages plus menaçants.