Tornado alley

La Tornade arrive à hauteur d'Aspiran et présente 2 vortex très proches.

Un automobiliste finira à cet instant en tête à queue contre la glissière centrale, tandis qu'une caravanne parqué sur un terrain voisin se retrouve entrainé vers l'autoroute en roulant sur elle même.

Scène à l'américaine mais c'est bien en France que cela s'est produit ce matin.

en tout 3 tornades distinctes minimum (un 4ème tuba à pu touché le sol) se sont succédées.

Cette première tornade en photo aura parcouru autour de 9km en 16 minutes!

A l'interception de la cellule orageuse sur Agde, celle-ci présentait déjà un caractère très rotatif avec de multiples impacts de foudre en son sein. (une quarantaine d'impact (et non d'intra!) par 5 minutes relevés par le service national de détection).

Une chasse dans des conditions idéales avec une autoroute traversée à plusieurs reprises par la tornade.

Et surtout pour une fois pas de nuit!

5 tornades en une semaine dans la région après celles d'Arles (EF2!) et de Cavaillon (cas très probable à confirmer).

Et bientôt les trombes de Mardi à Jeudi entre Espagne et France :) ? ;)

Merci mer méditerranée ^^ .