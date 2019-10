Les nuages reviennent

Dim. originale 5435*3623px

Appareil Canon

Canon EOS 6D

Exposition 1/5 sec

Ouverture f/7.1

Focale 17 mm

ISO 320

Objectif EF17-40mm f/4L USM

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CS6 (Windows)

Comme hier la matinée a été bien ensoleillée et fraiche puis les nuages ont progressivement pris place dans le ciel jusqu'à une grosse averse dans l'après midi.

En début de soirée, le ciel se couvre par la Manche et ces nuages sont annonciateurs de la pluie pour la nuit. Le vent de NE était sensible sur la côte et la mer agitée.

5.4mm aujourd'hui, 124.5mm en octobre et 706mm pour 2019.