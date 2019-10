Après les ténèbres vient la lumière

Appareil Canon

Canon EOS R

Exposition 1/500 sec

Ouverture f/7

Focale 50 mm

ISO 320

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe Christian Carmona

Flash No Flash

Le front vient de passer sur le Lac du Salagou avec une bonne averse peu durable et sans activité électrique, le plus gros étant passé sur le nord du département. Le plafond d'entrées maritimes ultra bas défilant à toute vitesse au-dessus du lac disparait aussi vite que le front ne passe et la lumière devient encore plus changeante avec une belle impression "divine"... vive les contrastes !