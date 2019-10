Orage surprise !

Appareil Canon

Canon EOS 77D

Exposition 20 sec

Ouverture f/8

Focale 38 mm

ISO 100

Objectif EF-S18-55mm f/4-5.6 IS STM

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CS3 Macintosh

Et comme j'aime le dire, les orages surprises sont toujours les plus beaux..



Vers 7H du matin, le tonnerre résonne dans Marseille réveillant tous ses habitants.



Puis, c'est un déluge de foudre dans la rade de la ville et en pleine ville par la suite.



Magnifique spectacle comme dans mon enfance... Longtemps que nous n'avions plus vu ça ! :)