Sirocco et orages

Dim. originale 3968*2976px

Appareil HUAWEI

PRA-LX1

Exposition 35/3639 sec

Ouverture f/2.2

Focale 3.83 mm

ISO 50

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel PRA-LX1 8.0.0.402(C432)

GPS 43.28°N, 5.37°E

Altitude GPS 182m

En cette fin d'après-midi, la limite est nette entre le sirocco chaud et sec qui concerne la Corse mais aussi la Provence, et le front pluvio-orageux qui déferle sur l'Ouest du Golfe du Lion, du Roussillon au Languedoc.



Après le fort et spectaculaire orage très électrique du début de matinée sur Marseille, le sirocco a fini par dégager le ciel, assécher la masse air et permettre un net radoucissement avec près de 24°C.



Photo prise depuis la colline de la Garde en direction du SO.