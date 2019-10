Tourmente chaleureuse

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D610

Exposition 1/20 sec

Ouverture f/6.3

Focale 18 mm

ISO 180

Objectif 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom Classic 7.3.1 (Macintosh)

Alors qu'une bonne partie du SE est en proie à un important épisode méditerranéen, la côte d'Azur échappe aux assauts automnaux et s'accorde même le droit de renouer avec la chaleur. Plus de 25°C voire 26°C sur le trait de côte et plus particulièrement du côté de Saint Jean Cap Férat cet après-midi sous de belles éclaircies. Un vent tiède souffle dans mon dos au moment du cliché, il fait encore 25°C à ce moment et malgré la tourmente des cieux en fin de journée le ressenti est incroyablement estival. Les moustiques s'en donnent même à coeur joie, probablement ragaillardis par la centaine de mm tombés quelques jours plus tôt.



Demain s'annonce plus agité avec le retour des orages.