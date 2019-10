Violent épisode méditerranéen !

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D800

Exposition 39 sec

Ouverture f/6.3

Focale 20 mm

ISO 100

Objectif 16.0-35.0 mm f/4.0

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CS6 (Macintosh)

Enfin ! Après une saison et un début d'automne catastrophique, la situation se débloque enfin après la mi-octobre.

Une imposante goutte froide transitant lentement sur l'Espagne permet la mise en place d'un épisode méditerranéen intense et de longue durée entre Catalogne et Languedoc.

Une première salve s'est produite durant le week-end avec comme point d'orgue une cellule tornadique produisant plusieurs tourbillons sur le centre Hérault dimanche matin. Cellule interceptée par Vincent Deligny qui s'est retrouvé au c½ur de l'agitation, nous offrant des images exceptionnelles ! Encore félicitation à lui ;)

Le flux reste braqué au sud pour ce début de semaine et d'importantes remontées orageuses se succèdent le long des côtes.

La dernière mais aussi la plus violente remonte lentement en cours de nuit tandis qu'à l'avant de nombreuses cellules préfrontales éclosent le long du littoral Héraultais à la faveur d'une instabilité importante.

Positionné sur la plage à Carnon, j'assiste au passage de l'une de ces cellules. Les conditions sont royales pour un épisode méditerranéen : aucune crasse et même un plafond plutôt élevé, un vent quasi nul mais un spectacle saisissant d'une mer déchainée (puissante houle) et une activité électrique frénétique (flashs quasi continus). Hélas, la foudre se fait très rare et se cantonne aux c½urs durs des orages comme ici avec ce double impacts (ramifié à gauche et positif à droite) quasi simultanés. Les yeux et les oreilles ont pu être étalonnés !

La journée s'annonce délicate sur l'Hérault avec la lente remontée de la ligne orageuse qui devrait provoquer des inondations. Le cumul annuel si faible cette année devrait doubler sur certains secteurs...