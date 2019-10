Le Gardon sous l'orage

Appareil NIKON

Comment faire quand il devient raisonnable d'éteindre la box et l'ordi, mais sans les cartes ( IC ou autres ) poursuivre l'observation du phénomène ?



Enfiler des bottes, prendre un parapluie à pointe plastique, un APN de poche et faire une petite balade prés de chez soi malgré quelques impacts proches mais peu effrayants quand on ne les craint pas en sachant ne pas s'abriter sous un grand arbre isolé.



Bilan 1 : une bonne petite promenade ( même pas mouillé ou presque ) et une photo ou l'on devine mal l'intensité du moment . L'APN à eu du mal à faire le focus, j'aurais du forcer le flash pour mieux voir les gouttes.



Bilan 2 : environ 30/40 mm dans le village en moins d'une heure et une activité orageuse constante mais assez modérée bien qu'assez proche parfois.



Le plus gros semble être passé accalmie orageuse malgré qqs roulements persistants à 16H45, pluie faiblissante et T°C en baisse ( - 4°C en 1H00 ).



Donc, comment faire quand ... ? sauver sa box ou le reste et retrouver le plaisir de se confronter aux réalités de la nature en s'immergeant dedans.

Toutefois j'espère, malgré mon " gout " pour certains phénomènes météo, que peu de personnes les subissent de trop ou vont les subir, mais c'est la nature ...



A+ pour voir le Gardon qui devrait d'ici demain monter raisonnablement d'automne.



Yves Adenis