Le front diluvien arrive

Appareil Canon

Canon EOS 6D

Exposition 1/15 sec

Ouverture f/8

Focale 20 mm

ISO 100

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe Christian Carmona

Flash No Flash

Une matérialisation sympathique de l'arrivée du front principal de cet épisode méditerranéen sur le nord montpelliérain. Hélas, pas de foudre pour parfaire le tableau... la foudre fut la grande absente de cette journée avec un nombre impressionnant d'orages rencontrés, avec une activité électrique frénétique et très "vive" en nocturne mais désespérément intranuageuse... les rares coups de foudre ont tout fait pour me rendre fou : activité soutenue au loin puis devient intranuageuse à l'approche, impacts imprévisibles tombant trop à gauche ou trop à droite, quand on ne bataille pas pour éviter la pluie... bref, de très belles ambiances, c'est déjà ça.