Le cliché dont j'ai toujours rêvé !

Dim. originale 4822*2891px

Appareil SONY

ILCA-77M2

Exposition 30 sec

Ouverture f/18

Focale 16 mm

ISO 64

Objectif DT 16-50mm F2.8 SSM

Programme Manuel

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CC 2018 (Windows)

Double impact de foudre dans le Plan de La Garde



En cet fin d'après-midi, l'orage approche par l'Ouest.

Je décide de monter au Rocher de La Garde pour avoir une vue en hauteur.

Beaucoup d'éclairs noyés dans la masse de pluie, quelques uns à l'avant en air sec..

La ligne très pluvieuse arrive sur moi, le déluge commence à tomber sur La Garde, le vent fort -d'orage- se lève et je vois un impact de foudre tomber sur Le Pradet créant une coupure d'électricité générale de la ville !

Je recadre un peu mieux mon champ de prise de vue et là, gros flash et énorme coup de canon !



Après visionnage de la photo, je réalise que j'ai enfin le cliché que j'ai rêvé depuis de nombreuses années (j'ai commencé à chasser les orages en 2011) :

La foudre tombant dans le Plan vue depuis le Rocher !

De plus, on peut voir nettement deux traceurs ascendants autour de l'éclair de droite.



Ensuite, je suis au c½ur du déluge, le peu d'éclairs qui tombent dans mon secteur sont noyés dans la masse..