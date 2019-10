On se fait un Rami? *

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D300S

Exposition 16 sec

Ouverture f/5

Focale 44 mm

Programme Manuel

Mesure Moyenne centrée

Photographe Clement Jousse

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CS3 Windows

Grosse ambiance de tempête ici à Nice, le front continue son long bonhomme de chemin et n'épargne pas le 06. Une première vague orageuse assez électrique est apparue au crépuscule vers 18h40 et passera aussi vite que la nuit ne tombe, laissant déjà derrière elle un bon souvenir sonore et visuel. Puis vient un réactivation complète du système vers 22h avec vent soutenu, pluies intenses par intermittence et flashs à gogos.

Le tonnerre se fera étonnamment discret mais joli spectacle kéraunique par moment comme le témoigne ce ballet de ramifiés au loin.

(J'ai ici assemblé 3 photographies de foudre distinct et distant d'une minute qui représente donc 3 minutes d'intervalles, la foudre voyageant chronologiquement de gauche à droite.;)

Un peu triste de n'avoir pu capter ces beaux moment d'un meilleur point de vue, mais les soirées entre frangin/frangine ça n'a pas de prix, et j'ai quand même pu allier les 2! =)

Au plaisir +++