Joyeux anniversaire

Dim. originale 5472*3648px

Appareil Canon

Canon EOS 6D

Exposition 112 sec

Ouverture f/5

Focale 50 mm

ISO 100

Objectif EF24-105mm f/4L IS USM

Programme Pose B (Bulb)

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CC 2015.5 (Windows)

Bonjour,



De retour d'une chasse mémorable en façade ouest de la Corse.

Non, non pas mémorable par les clichés ramenés, comme vous le constatez, mais par l'évènement incroyable que j'ai vécu.



Sur la route entre Cargèse à Sagone, la foudre a frappé la voiture, le hayon tout de verre est parti en éclat dans un vacarme assourdissant et une odeur de plastique brûlé. L'histoire ne s'arrête pas là, vous avez à quelle date et heure s'est produit l'évènement ? Le 24/10/19 à 2 heures.Vous vous dites : Oui et bien, une date et une heure comme une autre !!! Et bien pas vraiment, ce sont la date et l'heure de ma naissance, il y a 60 ans.