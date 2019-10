Brouillard crampon, une certaine douceur

Appareil OLYMPUS IMAGING CORP.

u5010,S5010

Exposition 1/250 sec

Ouverture f/2.8

Focale 4.7 mm

ISO 64

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Version 1.0

Pas de soleil aujourd'hui en Alsace, ou trop tardivement (éclaircies à l'ouest de Strasbourg après 16h30 seulement). Brouillards épais et mouillants le matin me parvenant guère à se dissiper, en raison de l'humidité des derniers jours encore trop prégnante et aussi d'arrivée d'air humide par le sud malgré les pressions plus élevées et l'absence de pluie. L'après-midi la visibilité est néanmoins correcte en plaine et dans les vallons du piémont vosgien.

Les couleurs d'automne très présentes dans les vignes donnent une touche plus gaie à ce décor.

13 à 14°C environ au moment de la photo, prise près d'Andlau.