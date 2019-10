Arcus or not arcus ?

Ciel tourmenté et lumières d'orage en cette fin d'après-midi aux Tuileries avec l'étrange sensation d'être immergé dans une gravure du XVIIIe siècle...

Mais, las, il ne se passera rien au-dessus de nos têtes ! Le vent très présent va bousculer les nuages et les réordonner pour nous offrir, trente minutes plus tard, un ciel d'automne d'une triste banalité.