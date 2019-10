L'automne au magnifique Cirque de Gavarnie!

Appareil samsung

SM-G920F

Exposition 1/680 sec

Ouverture f/1.9

Focale 4.3 mm

ISO 50

Objectif Samsung Galaxy S6 Rear Camera

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Express (Android)

On en a pris plein les yeux aujourd'hui au Cirque de Gavarnie. Forêts aux couleurs chatoyantes d'automne et belle couche de neige au-dessus de 2000m.

Frais le matin 7°, mini 4.5° la nuit et 20° l'apm.

Un régal!