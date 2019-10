Dim. originale 4724*1954px

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D850

Exposition 1/50 sec

Ouverture f/4

Focale 200 mm

ISO 800

Objectif 70.0-200.0 mm f/4.0

Programme Priorité vitesse

Mesure Spot

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CC 2019 (Macintosh)

Ce soir, seul le lointain horizon laissait paraitre quelque rougeur à cause de du longitudinale passage de ce fin de front. De plus voilà que Pablo ralenti sa progression et qu'il va se faire engloutir sur notre pays par les hautes pressions de Norvège prévue pour la fin du mois. Non ?