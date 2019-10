L'automne s'installe

Appareil NIKON CORPORATION

Après une dernière journée très agréable pour la saison hier, puisque les 20 °C ont été dépassés, un front froid traverse la région ce dimanche et se distingue par une très nette baisse des températures puisqu'il ne fait pas plus de 10 °C au meilleur de l'après-midi sur les côtes Normandes.

En fin de journée, le ciel se dégage, offrant un joli tableau pastel depuis les célèbres falaises d'Etretat.

Pas plus de 8 °C au moment de la photographie mais un vent quasiment nul, limitant la sensation de froid.

L'automne semble vraiment installé sur le secteur, coïncidant avec le passage à l'heure d'hiver.