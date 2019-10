lever du jour

Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Du haut de ses 707 m, la terrasse du Haut-Koenigsbourg est un formidable belvédère pour observer le soleil se lever au dessus de la Forêt Noire de l'autre coté de la plaine d'Alsace.

Le front froid avance lentement plus à l'ouest et l'Alsace pourra encore profiter d'une matinée ensoleillée et anormalement douce.