Ciel chargé et sols blanchis

Appareil FUJIFILM

X-T10

Exposition 1/140 sec

Ouverture f/1

Focale 12 mm

ISO 200

Objectif 12.0 mm

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

GPS 50.13°N, 3.94°E

Altitude GPS 155m

La température s'est généralement abaissée entre -1° et 1° en Grande Thiérache cette nuit. En conséquence de quoi les sols étaient bien blanchis (ainsi que toitures et voitures en ville).

Fraîcheur d'automne ordinaire et aucunement précoce mais limitée à une petite portion de territoire hexagonal (en plaine).



Bonne journée à toutes et à tous !