Froid détail

Appareil FUJIFILM

X20

Exposition 1/35 sec

Ouverture f/4

Focale 7.1 mm

ISO 100

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

Evidemment, si l'on part du principe que le centre-ville de la Cité des Mouches était déjà bien blanchi, il n'y a rien de très surprenant à ce que la proche campagne le soit encore davantage. A plus forte raison en se rapprochant du fond de la vallée de l'Helpe Majeure (assez gélive par nature) comme c'est ici le cas.

Givre assez abondant et persistant, donc.



