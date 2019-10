Logiciel Microsoft ICE v1.4.3.0

Bonjour,



Face aux aiguilles d'Arves et proche du Galibier se trouve le lac des Cerces.



Peu de neige en face sud mais sur la gauche on l'aperçoit,au dessus de 2500 m en face nord c'est autre chose.



Le ciel se voile mais il fait encore bien doux à cette altitude!



Bon dimanche à tous et à toutes.