Vent du nord et barre de stratus

Le faible vent du nord apporte, comme d'habitude, de l'humidité formant la "Barre de Bayard" qui sous effet de Foehn se désèche en passant les cols de Bayard,Manse et Moissière; frontières climatiques entre Alpes du nord et Alpes du sud . Plus en altitude les Sc et Ac sont ensoleillés depuis un moment déjà .

nouvelle belle journée en perspective .