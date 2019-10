Avant l'arrivée du brouillard

Appareil Panasonic

Fin d'une journée très nuageuse donnant de très rares gouttes (imperceptibles au pluviomètre = <0.5mm). Vers 16H30 les nuages ont commencé à être de plus en plus bas, puis vers 17H ces nuages ont créer un petit brouillard (visibilité d'environ 500m), avec de la bruine (pluie très faible continue)…

Min/Max du jour : 10°C/15°C.

La nature commence à reverdir (et prendre ses couleurs d'automne) après les fortes pluies de la semaine dernière avec plus de 150mm en une semaine (dont 80mm le 23/10) > Plus d'infos dans le bilan climatologique d'octobre ci dessous. Ces fortes pluies, on fait réagir les courts d'eau, pour Sivergues L'AigueBrun commence à se remplir après être resté des mois à sec… Malgré cela nous sommes toujours en alerte renforcée pour la sécheresse.



Vigilances :

MétéoFrance : aucune

Sécheresse : Alerte renforcée

Qualité de l'air : Bon



Bilan climatique Octobre 2019 pour Sivergues (les pluies très faibles d'aujourd'hui n'ont pas été ajoutées car elles sont très faibles <2mm) :

Température maximale : 23°C (01/10)

Température minimale : 4°C (04/10)

Précipitation maximale en 24H : ≈ 80mm (23/10)

Précipitation totale : ≈ 190mm (Octobre 2018 : 245mm; Septembre 2019 : 59mm)

Rafale maximale : ≈ 100km/h (23/10)

Notes/événements météorologiques notables :

-04/10 gradient inversé : +7°C au Ventoux 1912m ; 3°C en plaine à 350m, seule exception Saint-Christol 836m avec la température la plus froide -1,1°C, pourtant à Lagarde-d'Apt, commune limitrophe la minimale était de 7,3°C à 1100m).

-Deux vigilances orange en octobre :

> 14-15/10 pour orage, mais seulement 18mm à Sivergues, néanmoins petite tornade du coté de Cavaillon, avec quelques dégâts matériels…

> 23/10 pour orage pluie-inondation, et jaune inondation vent violent : rafales souvent supérieurs à 100km/h ( ≈ 100km/h à Sivergues, 114km/h crêtes du petit Luberon, 164km/h au Ventoux). Avant qu'il tombe plus de 80mm par endroits, record de l'année pour le moment (le précédant était de 63mm le 27/07). Cette semaine là il est tombé environ 155mm.



