RAZ LE BOL

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D850

Exposition 1/100 sec

Ouverture f/5

Focale 24 mm

ISO 125

Objectif 14.0-24.0 mm f/2.8

Programme Automatique

Mesure Spot

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CC 2019 (Macintosh)

Voilà plus d'une semaine que le soleil à disparus. Stratus, nuages bas, sur stratus et nuages bas....Seul point positif, l'Orne reprend un peu de vigueur.

temps observé 12.4 °C

2.2mm/h 98% 12.2 °C 5 km/h



(14.5 km/h) 1005.0hP au moment de la photo.

Je compte quand même sur dimanche pour pouvoir voir un spectacle un peu plus agité....