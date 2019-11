Nuances d'automne

Appareil FUJIFILM

X-T10

Exposition 1/150 sec

Ouverture f/1

Focale 12 mm

ISO 200

Objectif 12.0 mm

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

GPS 50.12°N, 3.89°E

Altitude GPS 164m

Nous sommes encore sous le (pâle) soleil d'octobre, et les coins longuement exposés à la divine lumière d'Hélios depuis son émergence se trouvent déjà dépouillés de leur habit blanc. Ce dernier était un peu léger, il faut bien l'admettre.

Notez la présence d'une fine pellicule de glace à la surface de l'abreuvoir. Anecdotique (le fait que...) mais significatif.

Les couleurs d'automne sont ici un brin fadasses, hélas !



Feel it (KB inside) ?

http://hithlum-on-earth.skyrock.com/

https://www.facebook.com/Hithlum.on.Earth/

https://500px.com/gxxiii



Bonne journée à toutes et à tous !