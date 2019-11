Appareil Panasonic

DC-FZ82

Exposition 1/800 sec

Ouverture f/2.8

Focale 3.6 mm

ISO 80

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Windows Photo Editor 10.0.10011.16384

Photo prise à Buoux (commune limitrophe de Sivergues) au lieu dit ''Les Ramades'' à environ 520m d'latitude situé entre le centre de Buoux et l'auberge des Seguins, au dessus des fameuses ''falaises de Buoux'' nommées la Corniche des Ramades.

Sur la gauche de la photo vous pouvez voir ''L'ourillon'' avant les crêtes du Luberon, au centre en bas ''Le Rocher de l'Aiguille'' de Buoux (le rocher seul), et à droite le Fort de Buoux…



Ce matin quelques petits nuages étaient présents, puis au cours de la journée ont été de plus nombreux… Et comme hier soir, ils commencent à être de plus en plus bas et donnent du brouillard sur les hauteurs. Ils donnent également quelques petites gouttes de temps en temps…



Pour Sivergues :

Min/Max du jour : 7°C/15°C.

La nature commence à reverdir (et prendre ses couleurs d'automne) après les fortes pluies de la semaine dernière avec plus de 150mm en une semaine (dont 80mm le 23/10) > Plus d'infos dans le bilan climatologique d'octobre ci dessous. Ces fortes pluies, on fait réagir les courts d'eau, pour Sivergues L'AigueBrun commence à se remplir après être resté des mois à sec… Malgré cela nous sommes toujours en alerte renforcée pour la sécheresse.



Vigilances :

MétéoFrance : aucune

Sécheresse : Alerte renforcée

Qualité de l'air : Bon



Bilan climatique Octobre 2019 pour Sivergues (les pluies très faibles d'hier n'ont pas été ajoutées car elles étaient très faibles <2mm) :

Température maximale : 23°C (01/10)

Température minimale : 4°C (04/10)

Précipitation maximale en 24H : ≈ 80mm (23/10)

Précipitation totale : ≈ 190mm (Octobre 2018 : 245mm; Septembre 2019 : 59mm)

Rafale maximale : ≈ 100km/h (23/10)

Notes/événements météorologiques notables :

-04/10 gradient inversé : +7°C au Ventoux 1912m ; 3°C en plaine à 350m, seule exception Saint-Christol 836m avec la température la plus froide -1,1°C, pourtant à Lagarde-d'Apt, commune limitrophe la minimale était de 7,3°C à 1100m).

-Deux vigilances orange en octobre :

> 14-15/10 pour orage, mais seulement 18mm à Sivergues, néanmoins petite tornade du coté de Cavaillon, avec quelques dégâts matériels…

> 23/10 pour orage pluie-inondation, et jaune inondation vent violent : rafales souvent supérieurs à 100km/h ( ≈ 100km/h à Sivergues, 114km/h crêtes du petit Luberon, 164km/h au Ventoux). Avant qu'il tombe plus de 80mm par endroits, record de l'année pour le moment (le précédant était de 63mm le 27/07). Cette semaine là il est tombé environ 155mm.



