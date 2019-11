Brouillard et nuages

Brouillard en Vallée du Rhône et ciel voilé sur le Ventoux, avant que les nuages ne s'accrochent aux pentes sud et remontent pour engloutir le sommet. Vent faible et 6°C.