Tempête sur le Four

Tempête sur le Four Porspoder 2019-11-02T12:26:00+01:00

La dépression présente ce matin sur les Iles Britannique envoie son lot de vent (100/110km/h) et de houle sur la pointe Bretagne.

Il aura fallu être patient pour attendre une éclaircie sur le Phare du Four et profiter pleinement du déchainement de la mer sur le phare haut de 31 mètres.