Le système dépressionnaire sur les Iles Britanniques dirige un flux de sud ouest rapide et dynamique sur la France.

Après les pluies abondantes d'hier et quelques résidus nocturnes, on se retrouve dans un secteur chaud avec forte nébulosité et surtout une grande douceur assez déconcertante pour une matinée de début novembre. A Sauternes la Tn est de 14.6 °C, mais bon nombre de stations en Aquitaines ne sont pas passées sous les 15 °C. Ces Tn sont cependant provisoires puisqu'elles devraient baisser à un niveau inférieur après le passage du front froid cet après midi.