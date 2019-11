Grise garrigue

Dim. originale 4240*4240px

Appareil samsung

SM-A750FN

Exposition 1/50 sec

Ouverture f/1.7

Focale 3.93 mm

ISO 64

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel A750FNXXU2BSH9

Une grisaille bien tenace recouvre la garrigue depuis quelques jours, qui en a profité pour reverdir. Les dernières pluies, sans être excessives contrairement à il y a 10 jours, sont néanmoins appréciables.

Le bilan pluviométrique du mois d’octobre pour Nîmes est l’un des plus encourageant de l’année, affichant un déficit de « seulement » 18% par rapport à la normale avec quasi 98mm au cumul. À noter que la journée du 23/10 pèse à elle seule pour près de la moitié du résultat dans le pluviomètre. Pour le mois statistiquement le plus arrosé de l’année sur la ville, c’est néanmoins peu satisfaisant.

Au global sur 2019, à date, le déficit affiche un abyssal -61%.... Les jours à venir devraient non pas combler, mais au moins réduire le manque d’eau.