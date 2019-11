Extra provençal

Appareil Canon

Canon EOS R

Exposition 8 sec

Ouverture f/8

Focale 149 mm

ISO 640

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe Christian Carmona

Flash No Flash

La dégradation du jour est passée en fin d'après-midi sur l'Hérault sans la moindre manifestation kéraunique malgré le caractère bien convectif de celle-ci, l'activité orageuse s'est déclenchée par la suite au large de la Camargue avant de filer en direction des Bouches-du-Rhône tout en se renforcer. Le ciel se dégage par ici mais ne reste pas totalement clean avec des bandes nuageuses venant un peu parasiter l'observation... mais plus la ligne s'éloigne, plus elle devient visible et frénétique, et elle m'offrira ce superbe extranuageux qui fut limpide à l'observation. Point de vue urbain hélas pas optimal.