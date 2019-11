Sous la tempête Amélie

Appareil NIKON CORPORATION

Depuis trois semaines, l'agitation est revenue en force sur l'ensemble du territoire, bassin méditerranéen compris. L'automne est ainsi bien en place et s'accompagne de son lot de perturbations océaniques, une aubaine pour la nature durement touchée par la sécheresse estivale.

En ce début de mois de novembre, les dépressions se montrent plus féroces dont celle du jour qui occasionne la première tempête de la saison, particulièrement sur le sud-ouest.

Baptisée Amélie, cette tempête apporte des rafales qui atteignent 100 à 120 km/h en général sur les bords de l'océan Atlantique, localement plus de 150 km/h.

A l'avant du c½ur dépressionnaire, un front froid modérément actif se constitue et balaye le sud du pays d'ouest en est jusqu'à nos côtes Languedociennes.

Ce dernier se matérialise par une étroite et intense ligne de grain et débarque depuis les reliefs des Cévennes peu après le lever du soleil.

A son arrivée sur la plaine Héraultaise, la ligne de grain prend de la vitesse et développe un bel arcus avant de lever de puissantes rafales de vent sous un imposant déluge de pluie.

Posté sur les hauteurs, j'assiste à ce passage rapide et particulièrement contrasté sous le sillage turbulent.

Les rafales de vent ont approché les 100 km/h sur le site, plus de 80 km/h sur la plaine littorale à l'aéroport de Montpellier.

Activité électrique quasiment absente sous cette perturbation.

Le temps devrait rester agité durant ces prochains jours sur le pays avec le probable retour de la neige sur les massifs montagneux.