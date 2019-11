L'extra qui fait plaisir

Dim. originale 4233*2822px

Sans surprise, un système orageux s'est développé au large de la Camargue en soirée de Samedi. Sa trajectoire était toutefois complexe du fait du noyau encore assez minime. Mais rapidement ce système a évolué en ligne, remontant directement sur la Camargue, Port st Louis et le golfe de Fos. A l'avant de cet orage, aucun impact de foudre visible, que de la pluie et de gros flashs. Il aura fallu attendre l'arrière de celui-ci (comme souvent dans les orages méditerranéens), pour observer un spectacle bien plus intéressant.