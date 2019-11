La première tempête de l'Automne s'évacue par l'Est en cette fin d'après-midi sur l'Allier. Les vents auront été moins violents que prévus, et peu de dégâts sont à déplorer si ce n'est que quelques tuiles envolées et branches tombées sur la chaussée. Le plus fort coup de vent est passé entre 15h et 16h. Ainsi, les couleurs de l'Automne s'accentuent sur les paysages comme ici dans les vignes de la commune de Besson (03), puis la température chute après la tempête. D'ailleurs, le retour de la fraîcheur est prévu avant le WeekEnd du 11 Novembre.

Instagram : C.G. Photographie (c.g._photographie).