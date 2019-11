Vent de secteur Ouest force 7

Dim. originale 3264*1836px

La tempête Amélie nous a frôlé et le gros du mauvais tempsest passé plus au Sud..généralisation d'un régime de traîne active aves ligne de grains et éclaircies. ..fortes bourrasques.

Merci forte.