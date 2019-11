Coup de mer sur Marseille

Appareil MOBIWIRE

S60

Exposition 3/3212 sec

Ouverture f/2.0

Focale 3.5 mm

ISO 113

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel MediaTek Camera Application

Après l'onde de tempête liée à Amélie, qui occasionna une rafale à 93 km/h et grâce au levé du Ponant, et, plus à l'ouest de la tramontane, les vagues se sont bien reforcées si bien que certains creux dépassaient les 2m50, les vagues sublergaient alors les digues des plages du Prado, comme souvent dans ces conditions.