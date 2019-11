Éclaircies matutinales en Pyrénées

Appareil Panasonic

DMC-FZ1000

Exposition 1/200 sec

Ouverture f/3.9

Focale 12.12 mm

ISO 125

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Elements 6.0 Windows

De bien belles couleurs au matin avec une vue dégagée sur les Pyrénées et le massif du pic du Midi à l'est. Les nuages et la pluie aborderons la région en fin de matinée.