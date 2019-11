balade d'automne

Avec ce temps de chien la montagne est déserte si ce n'est le berger sous son parapluie, son chient et son troupeau bien plus bas sur l'alpage. Montée dans le brouillard avec comme seuls compagnons le vieux chamois solitaire du coin et une douzaine de bartavelles dont je voyais les déjections depuis quelques minutes, accueilli à ce petit sommet gapençais par un cocktail de pluie/neige et grésil et un petit vent de 30km/h (ressenti de -3.2°).

pourtant; que la montagne est belle ...