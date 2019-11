Un semblant estival

Appareil Canon

Canon EOS 6D

Exposition 1/2000 sec

Ouverture f/8

Focale 400 mm

ISO 200

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe Christian Carmona

Flash No Flash

Les perturbations s'enchainent dans un flux bien rafraichi, on sent que l'hiver approche...

Cet après-midi, un énième front se profile dans la région et une ligne convective et même orageuse se forme entre Nîmes et Orange, en passant par Avignon. À l'horizon, une belle convection se profile dans le ciel bleu, offrant des réminiscences de l'été ou d'un début de printemps. Plaisir éphémère pour les yeux et le moral.