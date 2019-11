Bonjour !



Presque 24h séparent ces deux photos prises au même endroit au Port de Siorac en Périgord.

Cella d'en haut a été prise aujourd'hui à 11h30 et celle du bas hier à 15h00. La plage est sous les eaux et la côte de la rivière est à 3m plus en amont à Cénac.

Rappelons qu'en Janvier 2018, la Dordogne est montée jusqu'à 5m50 à Cénac.