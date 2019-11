Appareil Panasonic

DMC-FZ38

Exposition 1/100 sec

Ouverture f/4.0

Focale 12.8 mm

ISO 100

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Photographe Picasa

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.0

ciel se couvrant avec de larges éclaircies...et dans les 20 min. qui ont suivies la prise de vue le ciel s'est couvert 5/5 et la pluie est arrivée très vite.

on peut noter un rafraîchissement sensible.