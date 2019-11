Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Le temps est toujours très agité et fortement pluvieux, avec ce centre dépressionnaire situé sur les Pays de la Loire qui continue de nous envoyer des pluie régulières.

On se trouve aujourd'hui dans un flux de nord ouest et avec l'air froid en altitude, de nombreuses averses parfois orageuses circulent sur l'Aquitaine.

Quelques éclaircies se manifestent cet après midi et le soleil met en évidence les intenses bouillonnement de ces cumulonimbus constituant une ligne orageuse en rive droite de la Garonne.

Encore 16 mm de pluie depuis 00h à sauternes, c'est la quantité quotidienne habituelle depuis le début de cette période humide. Certaines stations des Landes ont déjà largement dépassé les 100 mm depuis le 1er novembre :

Mont de Marsan : 129.6 mm

Dax : 151.4 mm