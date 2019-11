Temps provençal

Dim. originale 3968*2976px

GPS 43.28°N, 5.36°E

La Provence est une fois de plus restée en marge des ciels de traîne qui concernent la majeure partie du pays, grâce à un Mistral modéré à assez fort. Le soleil s'est donc montré du matin au soir, et les quelques cumulus de passage essentiellement dans les terres et à l'ouest du Golfe du Lion n'étaient là que pour le décor, comme ici à l'heure bleue quelques dizaines de minutes après le coucher du soleil, dans un air sec et limpide. Le flux septentrional a cependant apporté un air plus frais, les températures ayant oscillé de 11.3°C à 15.9°C sur la Corniche.



Photo prise depuis la basilique de Notre-Dame de la Garde.