Appareil FUJIFILM

X-T10

Exposition 1/15 sec

Ouverture f/1

Focale 12 mm

ISO 200

Objectif 12.0 mm

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

Atteignant un lieu bénéficiant d'une vue plus dégagée, il me fut possible de constater que la couleur occupait l'intégralité du ciel (vue en direction d'Avesnes sur l'image ci-dessus, soit dos au lever), caractéristique habituelle des "grands levers" (ou couchers). Ce n'était pourtant pas le cas cette fois-ci, l'intensité colorée n'étant finalement pas tout à fait au rendez-vous...



