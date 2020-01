Bleu immuable des Alpes

Appareil Nokia

La station de ski de fond de Gap-Bayard (1246 m, plaques de neige en arrière-plan à droite), faute de neige, a remis en service 10 kms de pistes plus utilisées depuis une quinzaine d'années, sur les hauteurs, jusqu'au Col de Gleize (1696 m.



Bonnes dénivelées mais balcon garanti sur le Champsaur !



A gauche, on distingue les pistes plein-sud de Chaillol (bas de station à 1600 m, qui ne sont plus que des rubans de neige dans un paysage printanier.

Au centre, Orcières (1850 m) s'en tire forcément mieux.

A droite, St Léger les Mélèzes (1250 m) n'a pu ouvrir que la partie supérieure de son domaine, et Ancelle (1300 m) environ la moitié de son domaine.