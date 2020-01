Toujours anticyclonique

Dim. originale 3968*2976px

Appareil HUAWEI

PRA-LX1

Exposition 7/2029 sec

Ouverture f/2.2

Focale 3.83 mm

ISO 50

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel PRA-LX1 8.0.0.402(C432)

GPS 43.26°N, 5.38°E

Altitude GPS 51m

La longue période anticyclonique qui perdure depuis Noël se poursuit sur la Méditerranée occidentale, et avec elle les journées radieuses. Ce dimanche le fut particulièrement, sous un ciel limpide et un bleu azur profond. Les faibles brises d'ouest établies durant l'après-midi n'auront que légèrement remué une mer très calme.



Les températures, fraîches sous la nuit étoilée avec des gelées dans l'intérieur auront encore été douces en mi-journée, comprises entre 7.1°C et 14.8 °C sur la Corniche.



Place désormais à une nouvelle nuit claire sous l'éclairage de la pleine Lune qui ne va pas tarder à se lever au NE.



Photo prise depuis la plage de l'Huveaune.