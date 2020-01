forts parhélies

Après la timide parasélène d'hier soir(en attente), c'est une journée riche en photométéores qui se déroule ; sur ce cliché on ne voit que 2 parhélies assez marqués avec des segments d'arcs parhéliques , mais sont apparus aussi: halo,cercle tangent sup et arc circumzénithal tantôt ensemble tantôt séparés . tout ne rentrant pas dans mon objectif, j'ai choisi cette belle symétrie colorée .