Belle fin de journée

Après une éclaircie en cours de nuit au cours de laquelle la température est passée dans le gel : -0.9° à 2h du matin, c'est un ciel couvert de nuages bas qui était présent au lever du jour. Les éclaircies sont apparues à la mi-journée devenant de plus en plus belle et la Tx s'est affichée à 9.5°, douce comparée à la normale de 6.6° (sur 18 ans).

Le ciel resté légèrement voilé à l'Ouest nous a offert un beau coucher de soleil.